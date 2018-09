Bucri jr, gol nel nome di papà Ale: «Che giornata indimenticabile...»

di Tiziano Pompili

Ferme le gare ufficiali per via degli impegni delle nazionali, la serie A si concede alcuni test amichevoli con i “resti” delle rose imbottite di giovani. Sabato la Lazio ospiterà a Formello la Lupa Roma, mentre ieri a Benevento era di scena la Roma (sconfitta 2-1 dalla formazione sannita). Di Francesco ha portato in terra campana diversi ragazzi della Primavera e tra questi c’erano anche l’attaccante Flavio Bucri (18 anni il prossimo 15 gennaio), andato addirittura a segno, e l’esterno offensivo Gianmarco Cangiano (che ne compirà 17 a novembre), che ha giocato una mezz’ora di ottima qualità. Due cognomi noti per gli appassionati di calcio dilettante: i papà dei due ragazzi, Alessandro Bucri e Salvatore “Sasà” Cangiano, hanno giocato a lungo nelle formazioni laziali tra serie D ed Eccellenza e da qualche anno hanno appeso gli scarpini al chiodo.



«Non sono potuto andare a Benevento per motivi di lavoro e tra l’altro non avrei immaginato che Flavio potesse esordire – dice Bucri – Era già emozionatissimo per la convocazione, mi ha mandato le foto del pullman che è quello che la Roma utilizza per le gare ufficiali. Poi sono arrivati l’esordio e anche il gol: è stata una serata indimenticabile, ma ora deve rimanere coi piedi per terra e continuare a lavorare perché deve crescere tanto». Tapin da attaccante d’area sulla respinta del portiere del Benevento: così Bucri junior è entrato nel tabellino. «Un gol simile a quelli che facevo io? Io qualcuno più bello l’ho fatto…» rivendica con un sorriso Alessandro Bucri che gli appassionati ricorderanno soprattutto come simbolo ultradecennale dell’Albalonga.



«Scherzi a parte, Flavio ha sempre avuto i movimenti classici della prima punta sin da piccolo: ha cominciato con le giovanili dell’Ostia Mare, poi è arrivato il salto con la Roma e quest’anno sarà la sua terza stagione in giallorosso, la prima con la Primavera. La sua posizione preferita è proprio quella di prima punta in un 4-3-3, ma deve crescere tanto, soprattutto dal punto di vista fisico». Bucri, che non ha più avuto ruoli nel calcio dilettante, è spesso (ove possibile) al seguito del figlio così come Sasà Cangiano, tecnico del Palestrina che ieri ha vissuto la stessa trepidazione per l’esordio in prima squadra del terzogenito Gianmarco. «Abbiamo vissuto una serata di grandi emozioni» dice Cangiano senior. Se sono rose fioriranno, ma i due ragazzi hanno sicuramente il calcio nel dna…

© RIPRODUZIONE RISERVATA