Buffon a Mattarella: «L'Italia non può essere un paese mediocre»

«L'Italia non può essere una nazione mediocre e per questo ci affidiamo a una persona come lei»: lo ha detto il capitano della Juventus, Gianluigi Buffon, parlando al Quirinale durante l'incontro delle finaliste di Coppa Italia col Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. «Dobbiamo avere fiducia in un futuro più prospero e migliore, lo meritiamo».



«Benvenuti al Quirinale»: così ha esordito Sergio Mattarella, ricevendo Juve e Milan domani finaliste in Coppa Italia. «È un piacere incontrarvi, non potrò assistere all'incontro come ho fatto negli altri anni, ma sono certo che sarà una grande partita. Mi auguro un grande incontro, qui vi sono tanti juventini e milanisti. Io ho l'obbligo di guardare con simpatia a tutte le squadre d'Italia». «Voi siete la punta più avanzata e conosciuta di un grande movimento sportivo che è il più popolare, seguito e amato nel nostro paese e non solo - ha proseguito il Presidente della Repubblica - Avete una grande responsabilità, siete un modello da seguire e imitare dai bambini, dagli altri calciatori. Questo vi dà una grande responsabilità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA