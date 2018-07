Russia 2018, i complimenti di Buffon alla Francia: «Cinque finali in 20 anni non si fanno per caso»

di Redazione Sport

«Complimenti Francia! 5 finali tra Mondiali ed Europei in 20 anni non si fanno per caso». Il messaggio ai neo campioni del mondo è dell'ex capitano dell'Italia, Gianluigi Buffon, 'francese d'adozionè, da quando è passato al Psg. Sopra il messaggio sui social, anche in francese e inglese, la Tour Eiffel di notte illuminata con i colori della Francia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA