Buffon, i saluti di Barzagli e Del Piero: «La storia con la Juve non finirà mai»

Reazioni all'addio, prima Barzagli, poi Del Piero. Compagni ed ex, ora entrambi ex compagni, visto che Buffon sta per trasferirsi altrove, probabilmente al Psg. «Non so cosa farà in futuro Buffon, ma sono sicuro che per la persona che è saprà scegliere per il meglio. Penso sia lampante che possa ancora giocare: nonostante i 40 anni, può ancora reggere ad altissimi livelli». Lo dice Andrea Barzagli ai microfoni di Premium Sport nel giorno dell'addio alla Juventus di Gigi Buffon. «Quanto si perde con la partenza di Buffon? La leadership non si compra sul mercato: è qualcosa che hai dentro o che ti crei col tempo. Gigi ci è nato: ci mancherà una grande persona, una di quelle che in spogliatoio ti parlano senza troppi giri di parole -sottolinea il difensore bianconero-. È un vero leader, basta uno sguardo e ti fa capire tante cose: l'anno prossimo tutto questo ci mancherà molto, dovremo sopperire a questa carenza con la qualità, alzando ancora una volta l'asticella».



«Oggi è il tuo momento, Gigi. È il giorno in cui allo Stadium hai guardato tutti negli occhi, scorgendo le loro lacrime mentre salutavi per l'ultima volta i tuoi tifosi. Hai alzato un altro trofeo, l'ennesimo di una carriera leggendaria e infinita che ho avuto il privilegio di vivere con te per mezza vita. Sei stato e siete stati magnifici. Salutare così è il massimo dei massimi». Lo scrive su Instagram Alessandro Del Piero nel giorno dell'addio alla Juventus di Gigi Buffon. L'ex numero 10 della Juve pubblica anche una foto di campo che lo ritrae abbracciato a Buffon. «Vi ho lasciato col primo, oggi tu hai salutato col settimo. Sette scudetti in fila: pazzesco!», esclama Del Piero. «Sai bene però che questa storia che oggi 'finiscè in realtà non finirà mai. È una storia che ti ha forgiato e che ti guiderà in un futuro che sarà pieno di emozioni, successi e un mare di cose da fare. È una storia che non va mai via. Buon futuro, Gigi. Te lo meriti», conclude Del Piero.

