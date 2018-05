Juve, è il giorno di Buffon. Alle 11,30 la conferenza

Tutto pronto per quello che è già stato definito il B-Day ossia il giorno dell'addio di Gigi Buffon alla Juventus. Alle 11.30, in una conferenza convocata ad hoc allo Stadium, uno dei più grandi portieri della storia del calcio e il simbolo della Juve degli ultimi 17 anni darà l'addio ai tifosi bianconeri e ai suoi compagni. Questo è quello che dirà oggi tra ringraziamenti e commozione. Quello che invece non dirà è quello che farà domani. Resta da capire se l'estremo difensore smetterà definitivamente con il calcio giocato o tenterà ancora un'avventura all'estero.

