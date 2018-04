Bundesliga, Bayern Monaco campione di Germania con cinque turni d'anticipo

Il Bayern Monaco è campione di Germania per il sesto anno consecutivo. I bavaresi hanno ottenuto la certezza matematica del titolo numero 28 della loro storia con 5 giornate d'anticipo grazie al successo per 4-1 sul campo dell'Augusta in un match della 29esima giornata. Al vantaggio iniziale dei padroni di casa grazie a un'autorete di Sule al 18' rispondono i gol di Tolisso al 32', Rodriguez al 38', Robben al 62' e Wagner all'87'. In classifica il Bayern sale a quota 72, ben 20 in più dello Schalke 04.



