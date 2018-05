C'è Balotelli nell'ItalMancio: parte la nuova avventura azzurra

di Ugo Trani

«Mi fa piacere tornare in Italia», Roberto Mancini, 54 anni, atterra nella Capitale e riconquista subito la Nazionale. Adesso da ct, dopo aver vestito la maglia azzurra per 10 anni e fino al 24 marzo del 1994: a Stoccarda, 45 minuti contro la Germania, giocò l’ultima delle sue 36 partite (4 gol). Stamattina tornerà a Coverciano per la presentazione ufficiale (ore 12) e per prendere visione del rinnovato centro tecnico federale. Ieri, prima di pranzo, è sbarcato a Fiumicino, mettendosi la Russia e lo Zenit...

