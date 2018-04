C'è Messi all'Olimpico, un appuntamento da non perdere

di Mimmo Ferretti

Dicono che una corposa fetta dei biglietti per la gara di stasera sia stata venduta solo e soltanto per poterlo vedere dal vivo. Che, si sa, non è una cosa di tutti i giorni; o meglio, di tutti gli anni. Come capita con le grandi star del cinema o della musica. Dicono, insomma, che allo stadio Olimpico non ci saranno soltanto tifosi della Roma ma anche tanti curiosi (tifosi?) di Leo Messi, per la terza volta in mutandine e scarpette alle pendici di Monte Mario. Dicevano, alla vigilia della sfida d’andata, che non stava in forma, avendo saltato le due amichevoli con l’Argentina, anche se poche ore prima - entrato dalla panchina verso la fine - aveva risolto alla sua maniera una complicata faccenda a Siviglia.

