Cagliari-Bologna alle 12.30 La Diretta due squadre a caccia della vittoria perduta

Cagliari e Bologna si affrontano in Sardegna in una partita importante soprattutto per i padroni di casa, reduci dalla scoppola subita a San Siro per mano dell'Inter e ancora bisognosi di punti per chiamarsi fuori dalla lotta per non retrocedere, mentre gli ospiti, che vengono dalla sconfitta sul campo della Sampdoria e che sono stati protagonisti fin qui di un campionato tutto sommato modesto, viaggiano tranquilli a centro classifica con 38 punti all'attivo.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI

CAGLIARI: -

BOLOGNA: -

© RIPRODUZIONE RISERVATA