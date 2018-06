Cagliari, Daniele Conti nuovo responsabile dell'area tecnica

di Francesco Caruso

Tempo di esami e pagelle, Daniele Conti promosso a pieni voti: sarà il nuovo responsabile dell'area tecnica del Cagliari per le prossime tre stagioni. La bandiera rossoblù, dopo i tre anni passati nel settore giovanile nel ruolo di coordinatore tecnico e nell'area scouting a caccia di talenti è stato promosso in prima squadra: affiancherà il direttore sportivo Marcello Carli. Conti, figlio di Bruno, leggenda del calcio italiano e della Roma anni '80, è al diciottesimo anno nella società rossoblù: ai quindici da calciatore vanno aggiunti i tre all'interno dello staff. Conti, recordman per distacco nel numero di presenze con il club sardo, 434, è considerato tutt'ora un idolo della tifoseria del Cagliari e un leader carismatico anche all'interno della società. A dare l'annuncio una nota apparsa nel sito del club sardo: "Un nuovo prestigioso incarico per la bandiera rossoblù Daniele Conti che da oggi diventa il nuovo Responsabile dell’area tecnica del Cagliari per le prossime tre stagioni. Dopo l’esperienza maturata in qualità di Coordinatore tecnico del settore giovanile e quindi quella realizzata all’interno della squadra dello scouting, durante le quali ha potuto accrescere il suo bagaglio di conoscenze nella gestione del vivaio e nella scoperta di nuovi talenti, ora Conti coadiuverà il Direttore sportivo Marcello Carli nella responsabilità dell’area tecnica del club. Complimenti per questo traguardo e buon lavoro, Daniele!".

