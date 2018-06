Cagliari, ecco Maran: oggi annuncio e presentazione

di Francesco Caruso

Cagliari-Maran, inizia la nuova avventura insieme. L'ex allenatore del Chievo è sbarcato all'aeroporto di Elmas con il volo Milano-Cagliari delle sette e trenta. Qualche minuto di ritardo poi il primo impatto con la nuova realtà sarda e l'allenatore trentino non ha potuto evitare di rispondere alle prime domande. "Sono felicissimo di essere qui" la prima risposta ai tanti giornalisti presente all'ingresso dell'aeroporto. Prima di infilarsi in macchina e raggiungere Asseminello per la firma del contratto Maran ha aggiunto una frase che sa di buon auspicio: "Riportare i punti che ho preso qui con il Chievo? Speriamo di farne tanti". Adesso è atteso soltanto l'annuncio ufficiale e la presentazione che si terra questo pomeriggio nel centro sportivo dei rossoblù.

