Cagliari, il ds carli: «Barella? Vorremmo tenerlo ma nulla è scontato»

Dopo la paura a Cagliari è tempo di programmare. La conferma dei pezzi da novanta è l'obiettivo fissato dal club sardo, oltre alla scelta di un allenatore che dia un gioco adeguato alla squadra. Sono i due argomenti principali della conferenza stampa tenuta questa sera dal d.s. del Cagliari Marcello Carli in occasione del "Trofeo Sardegna". Autore di uno dei tanti "miracoli" di Empoli, quello versione Sarri del triennio 2012-2015, il dirigente toscano vuole costruire la nuova squadra rossoblù puntano sui tanti giovani di valore in rosa. Uno su tutti Niccolò Barella: «Io lo terrei, è un giocatore di grandissimo livello e per me può ancora migliorare. L'intenzione della società è che diventi un giocatore importante per questa squadra, ma non posso promettere nulla perché nel calcio non è possibile farlo». Sul talento scuola Cagliari la squadra più vicina è l'Inter di Luciano Spalletti, ma Barella interessa anche a Juventus e Roma, oltre a diverse squadre straniere.



Carli non si sbilancia sulla possibile conferma di Diego Lopez alla guida dei rossoblù: «Affronteremo questo discorso lunedì con il presidente, ci siamo presi una settimana di pausa. Ho potuto conoscere meglio Diego Lopez in questo periodo e so che lavoro ha fatto, ma una cosa è certa: che sia lui o un altro il nuovo allenatore dovrà dare un gioco brillante alla squadra. Voglio che la gente esca dalla Sardegna Arena contenta e soddisfatta per quello che ha visto». Sono tanti i nomi che sono stati accostati ai rossoblù nelle ultime settimane: dall'ex ct Giampiero Ventura a Rolando Maran e Leonardo Semplice, fino a Ivan Juric. Ancora qualche giorno d'attesa: a inizio della settimana prossima il quadro sarà più chiaro.

