Cagliari, Lopez: «Vogliamo punti anche con l'Inter»

Cagliari senza centrocampisti per la trasferta di domani sera contro l'Inter. Anche gli ultimi allenamenti confermano i forfait di Deiola e Dessena, mentre Cigarini e Barella sono entrambi squalificati. Lopez, per non far giocare nessuno in un ruolo che non è il suo, ha a disposizione solo una possibilità: rilanciare il quasi 38enne Cossu in cabina di regia davanti alla difesa. Sul rebus formazione il tecnico uruguagio non si sbilancia. «Ci sarà qualche cambio, può essere una bella opportunità per chi ha giocato meno - ha detto Lopez nella consueta conferenza stampa della vigilia - ma, a prescindere dagli uomini, conterà l'atteggiamento». Partita «facile» perché c'è poco da perdere? Non per Lopez: «Non è vero che non abbiamo niente da perdere, ogni partita vale tre punti e noi vogliamo muovere la classifica. Ci aspetta una gara difficile contro una grande squadra, ma andremo a Milano determinati e con la voglia di fare punti. All'andata almeno per mezz'ora abbiamo fatto bene. Dovremo essere compatti e determinati e giocare a calcio. Icardi? Abbiamo visto all'andata, è capace di tramutare in gol una mezza occasione. Il discorso salvezza non è chiuso: bisogna conquistarla al più presto e con prestazioni convincenti», ha concluso Lopez. Tornando alle possibili scelte di formazione, in merito all'emergenza centrocampo, per l'esordio dal primo minuto del neo diciottenne ex Juve Caligara l'allenatore rossoblù frena. Gli unici sicuri del posto sono Ionita e Padoin. Per le altre ipotesi si viaggia più o meno ai confini della fantascienza. Tra le possibilità anche l'impiego di Lykogiannis a centrocampo a sinistra accanto a Padoin «regista». Ventidue i convocati: ci sono anche i Primavera Kouadio e Tetteh.

