Cagliari, Maran: «A Empoli con grande entusiasmo»

di Redazione Sport

«Non vedo l'ora di cominciare. C'è grande entusiasmo, lo si percepisce entrando negli spogliatoi o nel campo di allenamento. Vedo che i ragazzi si stanno approcciando nel modo giusto, stiamo lavorando con fiducia». È pronto all'esordio stagionale ad Empoli contro i toscani il tecnico del Cagliari, Rolando Maran. «Le neo promosse, specie a inizio campionato, hanno molta energia, ciò ci deve far tenere alto il livello di attenzione -avverte il tecnico nella conferenza stampa della vigilia- L'anno scorso sono rimasti imbattuti per diverse partite, sono una squadra di ottimi palleggiatori; la sconfitta in Coppa Italia non fa testo, in precampionato avevano affrontato alla pari buone formazioni europee, una serata storta ci può stare. Però non dobbiamo concentrarsi tanto sull'avversario quanto su noi stessi». «Abbiamo voglia di misurarci, consapevoli delle insidie ma anche del fatto che se mettiamo in campo attenzione e sacrificio potremo offrire un'ottima prova. Non mi precludo niente, giochiamo per ottenere il massimo, poi se gli avversari si dimostreranno più bravi di noi tanto di cappello a loro», conclude.

