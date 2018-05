Cagliari, rabbia Passetti: «Abbiamo la Var, è un peccato che non venga usata»

di Francesco Caruso

Rossoblù sconfitti dalla Roma, ma nonostante tutto finisce tra gli applausi della Sardegna Arena il posticipo della trentaseiesima giornata di serie A. Sardi da oggi al terzultimo posto, ma consapevoli adesso di poter giocare chance importanti nelle ultime due giornate. E magari il risultato poteva essere diverso se alcuni episodi arbitrali fossero andati a vantaggio della squadra di Lopez: «In questa partita sono successe due situazioni dubbie, la seconda ancora più discutibile della prima - ha dichiarato nel post gara Mario Passetti, direttore generale dei sardi - Per me quello su Deiola era rigore e se abbiamo la Var dovremmo utilizzarlo: il ragazzo mi ha detto di essere stato toccato. Con il Bologna e con la Juventus sono già accaduti episodi simili». Poi il dg dei sardi aggiusta il tiro: «Non vogliamo fare elenchi di torti, non rientra nel nostro stile. Se abbiamo perso è anche colpa nostra: potevamo fare gol e non l'abbiamo fatto. Però abbiamo uno strumento che dovrebbe sbrogliare i dubbi, la Var, ed è un peccato che non venga usato. L'episodio andava rivisto: per noi ogni punto è di vitale importanza».



L'OTTIMISMO DI LOPEZ

Punta invece sulla prestazione Diego Lopez, che nonostante la sconfitta contro i giallorossi vede il bicchiere mezzo pieno: «Partiamo dalla cosa più bella di questa serata: abbiamo giocato una grande partita - attacca in conferenza l'allenatore dei sardi - Di fronte avevamo una squadra forte, le insidie e le difficoltà erano tante. Davanti Abbiamo altre due finali ed è questo l'atteggiamento giusto per affrontarle, a partire dalla trasferta di Firenze». Sull'episodio da rigore che ha visto coinvolti Gerson e Deiola, Lopez taglia corto: «Non posso giudicare perché non ho visto l'azione: parlavo con i miei giocatori». La squadra, scavalcata da Chievo e Spal, occupa la terzultima posizione, ma dopo la gara di oggi tutto l'ambiente rossoblù è convinto di poter evitare la serie B. A cominciare dai tifosi, che hanno visto l'atteggiamento giusto e applaudito la squadra a fine partita. Uno spirito e una voglia di non arrendersi che al Cagliari mancavano da troppe partite.

