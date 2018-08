Cagliari, non basta Pavoletti: il Sassuolo fa 2-2 al 97'

di Francesco Caruso

Cagliari sotto shock, Sassuolo spietato: è un 2 a 2 dal finale thrilling quello della Sardegna Arana. Cancellare la brutta sconfitta di Empoli era il leitmotiv della settimana dei rossoblù che davanti al pubblico di casa cercano i primi tre punti della stagione. Dal canto suo il Sassuolo di Roberto De Zerbi cerca conferme dopo la bella vittoria sull'Inter all'esordio in campionato. I sardi, privi del capitano Luca Ceppitelli e di Joao Pedro, prossimo al rientro, mettono in campo una squadra con 5 novità rispetto al match del Castellani: dentro Daniele Dessena, Simone Padoin, Marco Sau e due dei nuovi arrivati, Darijo Srna e l'ex Liverpool Ragar Klavan. Sassuolo con un modulo inedito, a tre dietro, e con Kevin Prince Boateng "falso nueve".

Parte forte il Cagliari che al 10' la sblocca con Leonardo Pavoletti: decimo gol di testa sui dodici segnati in serie A con i rossoblù. I giocatori di Maran giocano bene, con un super Darijo Srna sulla fascia, al rientro dopo più di un anno di inattività. I sardi hanno anche l'opportunità di chiuderla, ma al 40' il colpo di testa dello scatenato attaccante livornese dà solo l'illusione del gol. Ripresa che parte sulla falsa riga del primo tempo, con il Cagliari che crea occasioni e i neroverdi spenti e privi di idee. Tuttavia al 53' Berardi si trova al posto giusto nel momento giusto e sul filo del fuori gioco si presenta davanti a Cragno: il numero 25 non sbaglia. Il Cagliari accusa il colpo e rischia di subire il raddoppio ma trova ancora la rete con il suo "Pavoloso": ancora di testa, il numero 30 fa venire giù la Sardegna Arena. I rossoblù provano a chiuderla, ma all'84' sono costretti a rinunciare ad Artur Ionita che perde i sensi durante un contrasto di gioco e lascia il campo in barella: tutti giri di lancetta recuperati nel maxi "extratime" finale.

Per la Sardegna Arena e per gli uomini di Maran sembra fatta quando nei minuti di recupero Marlon prende il secondo giallo: siamo al 92'. Ma al 97' la spinta disperata del Sassuolo trova i frutti sperati: mani di Romagna in area e rigore per il Sassuolo. Berardi si rifiuta di tirare dal dischetto, Boateng prende coraggio e regala il pari agli emiliani. Per il Cagliari non c'è più tempo, finisce 2 a 2, con il nervosismo protagonista nel post gara. Per Roberto De Zerbi, invece, una piccola vendetta: l'anno scorso i minuti di recupero nei match con i sardi tolsero al suo Benevento ben 4 punti.

