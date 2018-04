Crisi Cagliari, scatta la contestazione dei tifosi. Via il ds Rossi, squadra in ritiro

di Francesco Caruso

Cagliari, dopo la terza sconfitta consecutiva arriva anche la dura contestazione dei tifosi. La difficile situazione in classifica, con la zona retrocessione ormai a 2 punti, ha spinto due gruppi di supporters rossoblù ad attendere la squadra di rientro dalla trasferta di Verona all'aeroporto di Elmas. Dalle parole, pesanti, sono arrivati i primi contatti fisici. I più bersagliati il terzo portiere Luca Crosta, l'allenatore Diego Lopez e l'ormai ex ds Giovanni Rossi, che nel pomeriggio è stato sollevato dall'incarico con uno scarno comunicato del club pubblicato sul proprio sito ufficiale. Il secondo contatto nei pressi dei parcheggi dell'aeroporto cagliaritano. La Digos di Cagliari avrebbe già individuato buona parte degli aggressori, in tutto una cinquantina. La società sarda ha preferito non sporgere denuncia. Da domani squadra in ritiro in vista della prossima delicatissima sfida contro l'Udinese.



© RIPRODUZIONE RISERVATA