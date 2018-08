Trigoria, l'Anzio calcio entra a far parte della Roma Academy

Il settore giovanile dell'Anzio Calcio entra a far parte del circuito della Roma Academy. L'accordo è stato firmato presso il centro sportivo di Trigoria: per la società anziate erano presenti il responsabile delle giovanili del club anziate Mario Guida e il direttore generale Augusto De Nicola; per la società giallorossa il coordinatore tecnico delle attività di sviluppo di giovani calciatori della Roma Bruno Conti e l'ex capitano giallorosso Francesco Totti, oggi nello staff dirigenziale della società.

LA FIRMA

L'importante accordo consentirà ad allenatori e istruttori dell'Anzio di studiare le metodologie di lavoro dei tecnici dal settore giovanile della Roma. Nello stesso momento il club giallorosso, attraverso propri osservatori, avrà invece modo di monitore la Scuola Calcio e il Settore giovanile per individuare tra i giovani calciatori della società anziate quelli che avranno le potenzialità per vestire la maglia della Roma.

«Per noi - spiegano con soddisfazione dall'Anzio Calcio - questo accordo è motivo di orgoglio e segna un momento di crescita importante della nostra società; e lo dobbiamo alla grande disponibilità di Bruno Conti che, è bene ricordarlo, prima di approdare nel grande calcio professionistico dove ha raggiunto risultati straordinari, giocò proprio con la maglia dell'Anzio sia nelle giovanili che in prima squadra».

