Calcio, appello dei tecnici delle big d'Europa all'Uefa: «Uniformare le date di mercato»

Si è parlato molto di mercato fra i migliori tecnici europei, riuniti questo pomeriggio a Nyon nell'ambito della 20ma edizione del Forum per allenatori di club di elite, allestito dall'Uefa. E quando si evocano trasferimenti, impossibile ignorare quello più brillante dell'estate, Cristiano Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus. Per tutti gli allenatori che si sono fermati a rispondere alle domande dei media, con l'arrivo dell'asso portoghese la Juve è una seria candidata alla vittoria in Champions League. «I bianconeri sono indubbiamente tra i favoriti», assicura Senol Gunes, tecnico del Besiktas. Sergio Conceicao, allenatore del Porto ed ex-giocatore di Lazio, Inter e Parma, afferma: «Mi fa molto piacere per Cristiano. Con lui la Juventus sarà ancora più forte». Rudi Garcia, allenatore del Marsiglia non ha dubbi: «Una squadra che ha fatto due finali di Champions negli ultimi quattro anni e che aggiunge un fuoriclasse come Cristiano Ronaldo alla propria rosa è chiaramente una delle favorite alla vittoria finale». La fiducia nei riguardi del cinque volte pallone d'oro è assoluta. «Un pò mi sorprende che Cristiano non abbia segnato nelle prime tre giornate di campionato. Ma attenzione, quando comincia,non si ferma più», avverte il suo connazionale Paulo Fonseca, tecnico dello Shakhtar Donetsk. CR7 a parte, i dodici 'maghì della panchina presenti a Nyon sin sono detti d'accordo sull'esigenza di uniformare il periodo di calciomercato. «Gli allenatori hanno chiesto all'Uefa che il mercato chiuda per tutti allo stesso momento, ossia quando cominciano i campionati nazionali», ha fatto sapere Giorgio Marchetti, segretario generale aggiunto dell'Uefa.



DIBATTITO SULLA VAR

Sul VAR, la maggior parte degli allenatori si è detta favorevole alla sua introduzione nelle coppe europee, anche se alcune perplessità non sono ancora state del tutto fugate. «Il nostro capo degli arbitri Roberto Rosetti ha mostrato ed interpretato alcune situazioni tratte dall'ultimo Mondiale. Ognuno ha espresso il proprio parere, con divergenze su alcuni casi controversi, come i falli di mano», ha aggiunto il dirigente Uefa. Per essere invitati al prestigioso forum dell'Uefa, gli allenatori debbono contare almeno cento gare in Champions League, oppure aver raggiunto gli ottavi di finale della competizione regina o le semifinali di Europa League nell'ultima stagione. Fra questi, due italiani: Massimiliano Allegri (Juventus, che fra l'altro, prima dell'inizio del Forum, ha anche effettuato il sorteggio della Youth League a Nyon) e Carlo Ancelotti (Napoli). Erano oggi presenti a Nyon anche gli spagnoli Rafael Bentez (Newcastle), Julen Lopetegui (Real Madrid) e Diego Simeone (Atletico Madrid), il portoghese José Mourinho (Manchester United), il tedesco Thomas Tuchel (Pasg) e il francese Arsène Wenger (ex-Arsenal).

© RIPRODUZIONE RISERVATA