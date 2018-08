Calcio, il valzer dei commentatori tv: Dazn corteggia Adani, Pirlo new entry a Sky, Mauro ancora “svincolato”

di Salvatore Riggio

Sta per iniziare il campionato e si è (quasi) ormai definita la squadra dei talent, i signori del calcio che dopo averci strabiliato in campo, ci provano anche in televisione. È un calciomercato, praticamente, anche a quelle latitudini. Così abbiamo la squadra di Sky con la new entry Andrea Pirlo, che ci racconterà la Champions League, lui che col Milan ne ha vinte due disputando tre finali (quattro in totale contando quella con la Juventus nel 2015 a Berlino contro il Barcellona). Con l’ex regista della Nazionale, ci sono anche Esteban Cambiasso, Alessandro Costacurta (quando avrà finito il suo lavoro in Figc), Gianluca Vialli e Alessandro Del Piero.



È in sospeso Daniele Adani. Radio mercato lo dà vicinissimo a Perform con Diletta Leotta e Paolo Maldini (a proposito di talent in tv, per lui ci sarà il debutto su Dazn), ma nelle ultime ore l’ex difensore dell’Inter pare abbia ripreso i contatti con Sky Sport. A Santa Giulia, invece, non ci sarà più Massimo Mauro. Era in rosa dal 2005 e per lui ora, dopo 13 anni, si prospetta un cambio di squadra. Chissà chi l’ha spunterà tra la Rai e Perform. La tv di Stato avrà per un anno le gare in chiaro della Champions (esclusiva di Sky come l’Europa League) e per tre stagioni le partite di Coppa Italia, Supercoppa Italia e l’anticipo del venerdì di serie B (esclusiva, invece, di Dazn). E per festeggiare questi traguardi che fa? Semplice: rinforza il suo attacco nientemeno che con Paolo Rossi, il centravanti capocannoniere delle notti di Spagna ’82. Con lui ci sarà anche Antonio Di Gennaro, altro nuovo acquisto della Rai.





© RIPRODUZIONE RISERVATA