Calcio femminile, la Figc annuncia ricorso sul ritorno alla Lega Dilettanti

La Figc annuncia ricorso contro la decisione della Corte federale d'appello che ha riportato all'interno della Lega dilettanti il calcio femminile. Continua così il braccio di ferro: la Federcalcio infatti ha deciso di «impugnare il provvedimento con il quale si annulla la delibera commissariale che portava in seno alla Federazione l'attività nazionale di calcio femminile». «La Figc - fanno sapere da via Allegri - rimane convinta della legittimità dell'inquadramento della divisione femminile all'interno della sua struttura, scelta finalizzata alla crescita dell'intero movimento come dimostrato dalle ultime attività sviluppate dalla Federazione». «Nell'attesa del giudizio del Collegio di Garanzia dello Sport, il Commissario Straordinario, Roberto Fabbricini, ha informato in data odierna tutte le Società di Serie A e Serie B che l'organo competente per l'organizzazione dell'attività torna ad essere la Lega Nazionale Dilettanti».



DURA PRESA DI POSIZIONE

«Disappunto per quello che appare un brusco arresto dello sviluppo dell'intero sistema». Lo manifestano in una dichiarazione all'Ansa i club, le giocatrici, gli allenatori e le allenatrici di serie A di calcio donne dopo la sentenza della Corte federale di appello che ha riassegnato alla Lega nazionale dilettanti la gestione del settore.«I club di Serie A e B, le calciatrici e gli allenatori/allenatrici del calcio femminile - fanno sapere - prendono atto della sentenza della Corte Federale d'Appello che ha annullato la delibera del Commissario Straordinario della Figc, con la quale veniva inquadrata, all'interno dell'organizzazione della stessa Federazione, la Divisione Calcio Femminile con attribuzione a quest'ultima dell'organizzazione dei campionati. In attesa di conoscere le motivazioni della sentenza, riservandoci di incontrarci congiuntamente al più presto per valutare ogni possibile azione nell'interesse collettivo del calcio femminile in Italia, non possiamo non manifestare il nostro disappunto per quello che appare un brusco arresto dello sviluppo dell'intero sistema, soprattutto alla luce dell'interesse già dimostrato in diverse sedi dalle stesse società, dalle calciatrici e dagli allenatori e allenatrici, le quali hanno individuato nella Divisione Calcio Femminile della Figc il miglior veicolo per avvicinarsi ai benchmark internazionali di riferimento nel momento in cui è evidente, anche in virtù degli ultimi importanti risultati sportivi, la rapida crescita del movimento, a beneficio di tutte le componenti coinvolte».

