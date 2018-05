di Mauro Topini

Un pomeriggio di festa,di gioia e di divertimento. Per quattromila bambini delle Scuole Calcio di Roma e del Lazio che hanno invaso, per oltre tre ore, il prato dello stadio Olimpico e non solo. Il pallone è stato il grande protagonista di Calcio in Erba, la manifestazione voluta dal Comitato Regionale Lazio della Lnd e organizzata in collaborazione con il Comitato Lazio del Settore Giovansile e Scolastico e con il Comitato Lazio del Coni.



Oltre cento le società che hanno voluto prendere parte al pomeriggio di gioia e divertimento, con oltre quattromila bambini colorati con maglie bianche, rosse, verdi e gialle; divisie per gruppi, si sono scatenati a turno sui campetti allestiti sul prato dell'Olimpico. E chi non giocava, ha visitato gli spogliatoi, sedendosi sui sedili che la domenica ospitano i grandi del calcio italiano, da Nainggolan a Milinkovic Savic, per restare a Roma e Lazio. Poi, giochi sulla pista di atletica, proprio sotto la Sud che per è stata "disegnata" con la bandiera tricolore formata dai bambini con indosso le maglie di diverso colore.



Nel pomeriggio di festa, anche la soddisfazione, per ragazzi più grandi, di vedersi riconoscere sul campo, e in uno scenario di prim'ordine, il successo ottenuto nel Torneo delle Regioni. Il presidente del Comitato Regionale Lazio, Melchiorre Zarelli, il Vice Presidente Vicario, Vincenzo Calzolari, il Consigliere Regionale (e responsabile dell'Ufficio di coordinamento con l'SGS) Franco Pascucci e il Delegato Regionale del Calcio a 5, Pietro Colantuoni, hanno premiato a uno a uno i ragazzi delle tre rappresentative (della categoria Giovanissimi di calcio a 11, Allievi di Calcio a 5 e Juniores di Calcio a 5) che si sono laureate campioni d'Italia al recente Torneo delle Regioni. Alla manifestazione, ha preso parte anche il presidente del Coni Lazio, Riccardo Viola, oltre ad altre personalità del mondo dello sport, romano e non.

© RIPRODUZIONE RISERVATA