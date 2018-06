Calcio, l'Italia batte 3-0 la Grecia e va in finale ai Giochi del Mediterraneo

di Redazione Sport

La Nazionale di calcio non è solo quella di Venura che, dopo 60 anni, ha fatto cilecca e non ha partecipato alla fase finale del mondiale. Perché c'è anche l'Italia che vince e va in finale ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona. L' Under 18 guidata dal tecnico Franceschini ha sconfitto in semifinale la Grecia per 3-0 allo stadio Camp Nou Municipal di Reus. Gli azzurri hanno messo in discesa il match nel primo tempo con il gol in mischia di Rauti al 17' e il raddoppio al 31' su rigore del capitano Merola, giovane talento dell'Inter già a quota 5 reti nel torneo. Al 26' della ripresa Nicolussi Caviglia, entrato dopo l'intervallo, ha chiuso i conti saltando anche il portiere e depositando in porta il pallone del definitivo 3-0. Gli azzurri ora attendono la vincente della sfida di stasera tra il Marocco campione in carica e la Spagna. La finale per l'oro è in programma sabato alle 12.30 a Reus.

