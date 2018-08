Lega Serie A: ufficiale il divieto per le fasce di capitano personalizzate

Stop alle fasce da capitano personalizzate in serie A. La decisione è stata ufficializzata oggi dalla Lega, che in un comunicato ha reso noto il regolamento relativo alle divise da gioco. Nel comunicato si sottolinea che «tutto ciò che non è esplicitamente consentito dal presente regolamento deve intendersi come espressamente vietato». L'articolo 11 riguarda in modo specifico la fascia. «Il capitano -si legge-, in ciascuna delle gare delle competizioni organizzate dalla Lega, deve portare, quale segno distintivo, esclusivamente una fascia fornita dalla stessa Lega. La Lega si riserva la facoltà, in occasione di eventi speciali, di proporre la realizzazione di fasce da capitano celebrative». All'articolo 13, la Lega sottolinea poi che «disporrà rigorosi ed assidui controlli in occasione delle gare ufficiali. Tali controlli avranno lo scopo di verificare, tra l'altro, se le divise di gioco utilizzate siano conformi a quelle depositate e autorizzate». In caso di violazioni al regolamento, la Lega e i direttori di gara «segnaleranno ai competenti organi di giustizia sportiva le società di appartenenza».

