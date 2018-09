Calcio, Nations League: la Danimarca con ct ad interim e giocatori di terza serie

La Danimarca affronterà domani in amichevole la Slovacchia ricorrendo a giocatori di futsal e delle inferiori e con un ct ad interim, John Jensen. La decisione è stata presa dalla federazione come risposta alla polemica scoppiata con il sindacato calciatori per la vicenda, ancora non risolta, legata ai contratti di sponsorizzazione. In caso di stallo, la clamorosa iniziativa potrebbe ripetersi in Nations League domenica contro il Galles. I 24 calciatori selezionati per l'amichevole provengono per lo più dalla terza divisione danese e Jensen, al suo arrivo a Bratislava, ha detto che i giocatori convocati non si conoscono ma comunque «si divertiranno dal primo all'ultimo secondo». La nuova nazionale danese, si allenerà domani mattina a porte chiuse, intanto la Slovacchia ha fatto sapere di aver chiesto all'Uefa di occuparsi della vicenda e di prendere «adeguate iniziative». Nel frattempo, gli slovacchi hanno abbassato i prezzi dei biglietti: per assistere al match basterà 1 euro. «Dobbiamo evitare di non giocare perchè potrebbe costare milioni di multa e la possibile esclusione della nazionale per diversi anni - ha dichiarato Kim Hallberg, dirigente della Federcalcio danese - A nome del Dbu e del calcio danese, sono contento che John Faxe Jensen (campione all'Europeo 1992) abbia assunto la guida ad interim in queste due amichevoli».

© RIPRODUZIONE RISERVATA