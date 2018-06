Calcio, rinviato a giudizio Rosell: presunto riciclaggio e organizzazione criminale

Ancora guai per Sandro Rosell, ex presidente del Barcellona. La Audiencia Nacional di Madrid ha deciso il rinvio a giudizio per presunto riciclaggio e organizzazione criminale dell'ex presidente del club catalanol, della moglie Marta Pineda e di altre quattro persone, tutti accusati di appropriazione indebita di fondi della Confederazione Calcio del Brasile (Cfb). Secondo l'accusa avrebbero dirottato il ricavato dei diritti di ritrasmissione di partite della nazionale brasiliana e di parte dei pagamenti del contratto di sponsor della societ Nike. Rosell e la moglie sono in carcere preventivo da maggio 2017, ricorda Publico, accusati fra l'altro del presunto riciclaggio di 15 milioni di euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA