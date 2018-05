Seconde squadre, Gravina a Costacurta: «Nessun blocco dei ripescaggi»

di Redazione Sport

«Abbiamo chiuso l'accordo con Costacurta per le seconde squadre dalla stagione 2019-2020 a pieno regime; saranno inserite nella stagione 2018-2019 solo se ci dovesse essere un vuoto d'organico. Chiarisco tuttavia che non c'è nessun blocco dei ripescaggi». A chiarirlo è il presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina, intervenuto a Radio Sportiva. Mauro Balata, presidente della Lega di B, ha fatto sapere, rispondendo al subcommissario della Figc Costacurta, che certi progetti vanno condivisi. «Il presidente Balata ha titolo per poter presentare proprie riflessioni e osservazioni ai soggetti deputati a tutelare gli interessi del nostro mondo. Oggi non c'è più un consiglio federale - è l'opinione di Gravina - non a caso abbiamo fatto in modo di ripristinare prima possibile il percorso della governance federale, ma bisogna farlo tutti insieme. Ribadisco che le seconde squadre andranno a riempire eventuali vuoti di organico. Quest'anno avete visto che ci sono dei campionati monchi, mancano quattro realtà, non credo che sarebbe stata un'alterazione se alle 56 squadre presenti nella mia Lega si fossero aggiunte quattro seconde squadre. Basta con lo sviluppo molecolare, cominciamo a ragionare come sistema».

