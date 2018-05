Momenti di tensione prima di Pescara-Cesena

Momenti di tensione intorno alle 12.30 nei pressi dello stadio Adriatico di Pescara dove alle 15 è in programma la gara di serie B fra gli abruzzesi e il Cesena. Al loro arrivo alcuni tifosi romagnoli (234 i biglietti totali venduti per i supporters ospiti), sono arrivati quasi a contatto con alcune decine di ultrà della tifoseria biancazzurra, all'angolo fra viale Pindaro, viale Marconi e viale della Pineta. Il pronto intervento degli uomini di Polizia e Carabinieri, presenti già dalle prime ore della mattinata, ha evitato tafferugli. Tutta la zona attorno l'impianto sportivo è presidiata dalle forze dell'ordine. La gara Pescara-Cesena è ritenuta a rischio per via dei precedenti fra le due tifoserie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA