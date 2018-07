Calcio, sindaco di Catania: «La Figc ammetta il nostro club in serie B»

«La Federazione Italiana Gioco Calcio prenda atto delle norme esistenti e ammetta il Club Calcio Catania nel campionato di serie B, categoria che per i requisiti posseduti gli spetta di diritto». Lo afferma il sindaco di Catania, Salvo Pogliese. «Pretendiamo -aggiunge- che vengano rispettate le regole per i ripescaggi e nessuno ipotizzi interpretazioni diverse: questo club e questa città hanno già pagato in passato l'applicazione distorta di norme federali». «Oggi - evidenzia-noi abbiamo un diritto a essere ammessi nel campionato di serie B: saremo vigili e al fianco della società Calcio Catania per avere riconosciuto quanto ci compete per storia, tradizione e seguito popolare»

