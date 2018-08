Roma, la prima è al Bernabeu contro il Real. Il Napoli chiude a Liverpool

Apertura con i fuori d'artificio per la Roma, chiusura con il botto per il Napoli. Sorteggiati i raggruppamenti, le ultime emozioni di una lunghissima giornata di Champions League arrivano dall'ufficializzazione del calendari. Il debutto sarà in grandissimo stile soprattutto per i giallorossi di Di Francesco che il 19 settembre, alle 21, scenderanno in campo al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid, per la prima nella coppa dei campioni in carica nella loro versione post Cristiano Ronaldo (che alla stessa ora, e sempre in Spagna, comincerà la sua Champions bianconera sul campo del Valencia). Se i match clou di Inter e Napoli, rispettivamente contro Barcellona e Psg, sono concentrati nelle stesse giornate (24 ottobre e 6 novembre), agli azzurri spetta il compito difficilissimo di chiudere il girone sul campo del Liverpool, nello scontro diretto che potrebbe stabilire le sorti europee - in un verso o nell'altro - di entrambe le squadre.



GRUPPO A

18 settembre: Bruges-Borussia Dortmund (ore 21), Monaco-Atletico Madrid (21)

3 ottobre: Atletico Madrid-Bruges (21), Borussia Dortmund-Monaco (21)

24 ottobre: Bruges-Monaco (18.55), Borussia Dortmund-Atletico Madrid (ore 21)

6 novembre: Monaco-Bruges (18.55), Atletico Madrid-Borussia Dortmund (21)

28 novembre: Atletico Madrid-Monaco (18.55), Borussia Dortmund-Bruges (21)

11 dicembre: Bruges-Atletico Madrid (21), Monaco-Borussia Dortmund (21)



GRUPPO B

18 settembre: Barcellona-Psv (18.55), INTER-Tottenham (18.55)

3 ottobre: Tottenham-Barcellona (21), Psv-INTER (21)

24 ottobre: Psv-Tottenham (18.55), Barcellona-INTER (21)

6 novembre: Tottenham-Psv (21), INTER-Barcellona (21)

28 novembre: Psv-Barcellona (21), Tottenham-INTER (21)

11 dicembre: Barcellona-Tottenham (21), INTER-Psv (21)



GRUPPO C

18 settembre: Liverpool-Psg (21), Stella Rossa-NAPOLI (21)

3 ottobre: Psg-Stella Rossa (18.55), NAPOLI-Liverpool (21)

24 ottobre: Psg-NAPOLI (21), Liverpool-Stella Rossa (21)

6 novembre: Stella Rossa-Liverpool (18.55), NAPOLI-Psg (21)

28 novembre: Psg-Liverpool (21), NAPOLI-Stella Rossa (21)

11 dicembre: Liverpool-NAPOLI (21), Stella Rossa-Psg (21)



GRUPPO D

18 settembre: Galatasaray-Lokomotiv Mosca (21), Schalke-Porto (21)

3 ottobre: Lokomotiv Mosca-Schalke (18.55), Porto-Galatasaray (21)

24 ottobre: Lokomotiv Mosca-Porto (21), Galatasaray-Schalke (21)

6 novembre: Porto- Lokomotiv Mosca (21), Schalke-Galatasaray (21)

28 novembre: Lokomotiv Mosca-Galatasary (18.55), Porto-Schalke (21)

11 dicembre: Galatasaray-Porto (18.55), Schalke- Lokomotiv Mosca (18.55)



GRUPPO E

19 settembre: Ajax-Aek (18.55), Benfica-Bayern (21)

2 ottobre: Bayern-Ajax (21), Aek-Benfica (21)

23 ottobre: Aek-Bayern (18.55), Ajax-Benfica (21)

7 novembre: Bayern-Aek (21), Benfica-Ajax (21)

27 novembre: Aek-Ajax (18.55), Bayern-Benfica (21)

12 dicembre: Ajax-Bayern (21), Benfica-Aek (21)



GRUPPO F

19 settembre: Shakhtar-Hoffenheim (18.55), Manchester City-Lione (21)

2 ottobre: Hoffenheim-Manchester City (18.55), Lione-Shakhtar (21)

23 ottobre: Hoffenheim-Lione (21), Shakhtar-Manchester City (21)

7 novembre: Lione-Hoffenheim (21), Manchester City-Shakhtar (21)

27 novembre: Hoffenheim-Shakhtar (21), Lione-Manchester City (21)

12 dicembre: Shakhtar-Lione (21), Manchester City-Hoffenheim (21)



GRUPPO G

19 settembre: Real Madrid-ROMA (21), Viktoria Plzen-Cska Mosca (21)

2 ottobre: Cska Mosca-Real Madrid (21), ROMA-Viktoria Plzen (21)

23 ottobre: ROMA-Cska Mosca (21), Real Madrid-Viktoria Plzen (21)

7 novembre: Cska Mosca-ROMA (18.55), Viktoria Plzen-Real Madrid (21)

27 novembre: Cska Mosca-Viktoria Plzen (18.55), ROMA-Real Madrid (21)

12 dicembre: Real Madrid-Cska Mosca (18.55), Viktoria Plzen-ROMA (18.55)



GRUPPO H

19 settembre: Young Boys-Manchester United (21), Valencia-JUVENTUS (21)

2 ottobre: JUVENTUS-Young Boys (18.55), Manchester United-Valencia (21)

23 ottobre: Young Boys-Valencia (18.55), Manchester United-JUVENTUS (21)

7 novembre: Valencia-Young Boys (18.55), JUVENTUS-Manchester United (21)

27 novembre: Manchester United-Young Boys (21), JUVENTUS-Valencia (21)

12 dicembre: Young Boys-JUVENTUS (21), Valencia-Manchester United (21)

