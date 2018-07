Chievo, Campedelli presenta un certificato medico, salta audizione in Figc

di Redazione Sport

Un certificato medico per giustificare la sua assenza alla audizione sulla questione delle plusvalenze fittizie, programmata con la procura della Figc per domani: Luca Campedelli, apprende l'Ansa, non fornirà dunque nei tempi richiesti la sua versione sulla vicenda. Proprio grazie al mancato «interrogatorio» da parte della Procura il dirigente aveva ottenuto dal Tfn l'improcedibilità per il Chievo in un procedimento andato a giudizio il 25 luglio. Con il rinvio, in sostanza, il club aveva evitato il rischio retrocessione.



Sulla vicenda delle plusvalenze fittizie, la scorsa settimana, il Tribunale nazionale della Federcalcio aveva dichiarato l'improcedibilità 'per vizio di formà nei confronti del Chievo proprio per la mancata audizione (che lo stesso Campedelli aveva richiesto) e aveva restituito gli atti alla Procura federale, che a breve ha istruito un nuovo procedimento per il deferimento nei confronti del Chievo e del suo presidente. Gli inquirenti, prima di formulare l'atto relativo, volevano però ricevere le memorie difensive e ascoltare il presidente Campedelli e per questo avevano fissato l'audizione a domani. I deferimenti (per il Chievo, per il presidente e per i quattro amministratori del club coinvolti) potranno quindi partire, dando modo al Tribunale di fissare al più presto la data del nuovo processo di primo grado e arrivare alla sentenza sul caso prima dell'inizio del campionato

