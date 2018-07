Quarantena finita, torna il tifo italiano: ecco la Bega Calcio

di Marco Presta

E anche questo Campionato Mondiale di Calcio ce lo siamo tolto dalle scatole. Avrete notato che la Nazionale italiana non ha fatto parlare molto di sé in Russia e questo non per una naturale riservatezza dei nostri giocatori, ma perché non ci siamo qualificati. Abbiamo voluto avvantaggiarci rispetto alle altre grandi del calcio internazionale: Germania, Brasile e Spagna hanno fatto una figuraccia a Campionato iniziato, noi, con ammirevole lungimiranza, ancora prima. A farci fuori, come tutti sapete, sono stati gli Svedesi, un...

