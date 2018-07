Campus Eur, pronto il colpo Regis. In arrivo anche il portiere D'Agapiti

di Paolo Baldi

Potrebbe essere Lorenzo Regis, ex attaccante dell'Ancona e del San Teodoro, il colpo di mercato del Campus Eur, la società sorta dall'unione delle forze tra lo stesso Campus Eur (ex Vigili Urbani) e la Play Eur.

Dopo aver salutato bomber Gianluca Toscano (che ha detto sì all'Eretum Monterotondo) la società di Ponte Marconi a Roma sta definendo la trattativa per la firma di Lorenzo Regis, attaccante dell'89 che dopo essersi messo in luce con l'Audace (vincitore della classifica cannonieri del girone B) ha provato l'avventura ex-Lazio: prima nell'Ancona e poi nel San Teodoro. la scorsa stagione, Regis è tornato in regione, vestendo la maglia dell'Anzio. Insieme a Regis, il Campus sta pensando di mettere a disposizione del tecnico Scarfini (riconfermato) anche il difensore ex Almas Marco Luaziatelli (classe '93) e il giovane portiere Gianmarco D'Agapiti, lasciato libero dal Lepanto, che come il Città di Ciampino, ha lasciato rinunciato all'Eccellenza, scegliendo di seguire soltanto il settore giovanile.

