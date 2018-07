di Nicola Gentile

Andato via Gianluca Toscano, arrivato Lorenzo Regis (la firma sul tesseramento è stata messa...) la Campus Eur, nuova denominazione della Play Eur (unite prima squadra e settore giovanile) non si ferma. E' infatti arrivata anche la firma di Simone Trincia (nella foto dal profilo Facebook del Campus Eur), attaccante esterno del '99 che è tornato a Roma dopo la stagione vissuta nell'Under 19 del Piacenza, in serie C. L'ex Nuova Tor Tre Teste prima e Albalonga poi (ma di scuola Lazio), dovrebbe essere il preluidio agli arrivi di altri rinforzi per la squadra, che sarà quasi completamente ridisegnata. Nei giorni scorsi sono stati tesserati il portiere D'Agapiti e il difensore Luziatelli (come anticipato dal Messaggero). Arrivati anche due giovani in età di Lega: dal Grifone Monteverde il 2001 Alessio Visconti, dalla Nuova Aureliana il 2000 Lorenzo De Cristofaro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA