Caos B, Gravina: «Calcio italiano allo sfascio. Intervenga il Governo»

BALATA (LEGA B)

«Noi abbiamo atteso rispettosamente le determinazioni assunte dalla FIGC. Abbiamo fatto una istanza legittima, che proveniva da 19 società del campionato di Serie B. E abbiamo agito con correttezza e trasparenza». Il presidente della Lega Serie B Mauro Balata ha commentato così la decisione di far partire il campionato 2018/19 con 19 squadre. «Il nostro è un messaggio forte, stiamo portando avanti la Lega all'insegna della trasparenza», ha proseguito il presidente della Lega Serie B Mauro Balata, a margine dalla compilazione dei calendari per la prossima stagione. «Siamo rispettosi di tutti, ma siamo al 13 agosto senza capire chi c'è e chi non c'è - ha continuato -. Avevamo esigenza di dire alle nostre società di partire e di giocare le partite». «Io posso solo ringraziare la FIGC e il Commissario Fabbricini, persona perbene e che io stimo, che ha voluto dare anche lui un messaggio per il bene e per il futuro del calcio», ha aggiunto il presidente della Lega cadetta. «Bisognerà però fare una riflessione profonda - le parole di Balata -, avere regole certe e tempi più accelerati. Bisogna dare certezze a tutti i soggetti che operano nel mondo del calcio». «Paura delle reazioni? Noi ci siamo attenuti alle disposizioni della federazione. Ridiscutere l'accordo per i diritti tv? Me lo state dicendo voi, a me non risulta», ha concluso Balata davanti ai giornalisti.



GRAVINA (LEGA PRO)

«Con la decisione presa dal commissario della Figc del blocco dei ripescaggi nella Lega B prendiamo atto inermi dello sfascio senza guida del calcio italiano». Lo scrive su Twitter il presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina dopo la decisione di avallare una Serie B a 19 squadre. «Spero che l'organo di vigilanza preposto di Palazzo Chigi prenda provvedimenti per questo abuso», ha aggiunto Gravina.



TOMMASI (AIC)

«Ribadisco che noi dell'Aic siamo fortemente contrari alla serie B a 19 squadre, però mi sembra grave anche la modalità con cui la federcalcio ha annunciato in un comunicato l'operazione». Così il presidente dell'Associazione calciatori Damiano Tommasi dopo la pubblicazione del calendario del campionato di Serie B, a 19 squadre. «Perché è vero che ci hanno sentito, come scrivono - aggiunge Tommasi all'Ansa -, ma è altrettanto certo che io mi sono detto in totale disaccordo con la loro scelta. Quindi che usino questa formula è per me un'ulteriore presa in giro»

