Caos calcio, nove mesi spesi male, neanche Cristiano Ronaldo ci può rialzare

di Gianfranco Teotino

Sono così giù, che se alzo un braccio non riesco a toccare il fondo: questa citazione rappresenta l'allegorica fotografia del calcio italiano attuale. Si pensava che peggio di una mancata partecipazione ai Mondiali non ci potesse essere niente e invece ci ritroviamo a stagione inoltrata con una Serie B partita con un numero dispari di squadre (19) prima di sapere dai tribunali, sportivi e non, se dovrà essere reintegrata; con la Serie C, la Serie D e i campionati femminili ancora fermi, anch'essi in attesa di sentenze in clamoroso ritardo; con il grande libro delle figuracce che si arricchisce quasi quotidianamente di nuovi capitoli. L'ultimo: il rinvio di una partita di B (Cosenza-Verona) per impraticabilità del campo, l'1 settembre, in una giornata di pieno sole, perché su quel prato, malamente rizollato in extremis, proprio non si poteva giocare.

CAMPI IMPOSSIBILI

Da vergognarsi. Ma non sorprendersi. Perché anche in Serie A, nella Serie A di Cristiano Ronaldo e del miliardo di euro speso nel mercato d'estate (spesso erano soldi del Monòpoli, ma non sottilizziamo), abbiamo visto nelle prime giornate campi, come quelli di Reggio Emilia o di Bologna, da quarto mondo, dove giocare decentemente è obiettivamente impossibile.

