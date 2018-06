Cappella non vende e rilancia: «Forse non rimaniamo ad Olevano»

di Tiziano Pompili

Il titolo dell’Atletico Olevano è stato al centro di tanti chiacchiericci in queste ultime settimane. Il segnale di una certa “stanchezza” dei vertici e in particolare del presidente Maurizio Cappella che, però, con la consueta chiarezza rivela l’attuale situazione: «Il mio problema è che da anni cerco di avere un dialogo con l’Amministrazione comunale e non ho mai ricevuto risposte, né alcun tipo di sostegno – sottolinea il massimo dirigente – Il Comune è sordo e questa situazione è davvero pesante. All’inizio della prossima settimana decideremo il futuro di questa società, ma una cosa è certa: il titolo di Promozione non è in vendita, mister Francesco Russo e tutti i big della squadra che si è salvata senza play out rimarranno nel nostro organico, compreso Yuri Fazi che è stato avvicinato al Vicovaro nei giorni scorsi».



L’unico dettaglio (non da poco) da chiarire è quello del campo: la prima squadra dell’Atletico Olevano potrebbe traslocare altrove assieme alla Juniores che ha appena vinto il campionato provinciale guadagnando il titolo regionale, mentre Cappella valuterà prossimamente anche il destino del settore giovanile del club che potrebbe rimanere ad Olevano o seguire il destino delle selezioni maggiori.

