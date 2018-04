Una rete di Francesco Cardinali, anagnino doc al 18° centro stagionale di cui 16 in campionato e due in Coppa Italia, ha persso al Città di Anagni del presidente onorario Simone Pace di superare per 1-0 il Casal Barriera. Gli anagnini, approfittando del pareggio esterno del Pomezia sul campo del Serpentara Bellegra hanno conquistato la serie D. La rete di Cardinali ha fatto esplodere il Tintisona di Paliano, stadio usato dai ragazzi del Città di Anagni per le gare casalinghe di questa stagione. Dopo il triplice fischio dell'arbitro è esplosa la festa in campo e sugli spalti.



​Dopo 33 giornate sono a 69 punti, quattro in piu' del Team Nuova Florida tornato secondo e cinque in piu' del Pomezia, ora terzo. Con una sola giornata dal termine del campionato sia il Team Nuova Florida che il Pomezia non possono piu' raggiungere gli anagnini in vetta. Una promozione diretta in D, arrivata al primo colpo in quanto gli anagnini erano una neopromossa in questo campionato. Per mister Fabio Gerli è il quarto campionato vinto in sei anni. Dopo aver portato in Promozione l'Alatri è stato in pratica fermo per un anno, poi ha preso il Città di Anagni portandolo in tre anni dalla Prima Categoria alla D.



«Sinceramente non mi aspettavo oggi di poter festeggiare la promozione diretta in serie D, ha spiegato nel dopogara Fabio Gerli-la serie D è una grandissima cosa, il merito va soprattutto ai ragazzi che ci hanno sempre creduto. Non era assolutamente semplice. Sulla carta il Pomezia era superiore a noi, ma il calcio mi ha insegnato che non sempre vince chi è piu' forte tecnicamente, occorrono tante altre doti e caratteristiche. A noi una delle armi migliori è stata l'umiltà. I ragazzi hanno lavorato sempre a testa bassa e questo traguardo è stato il giusto premio».



«La svolta? Sicuramente a febbraio quando dopo il pareggio a Morolo abbiamo superato nettamente in casa il Team Nuova Florida con una grande prestazione. Li ho capito che potevamo arrivare lontano. E' chiaro che in una stagione serve anche un pizzico di fortuna. Ad esempio ad un certo punto della stagione ero senza ragazzi del 1999. Ho fatto allenare di venerdì Domenico Stazi, classe 2000 della Juniores. La domenica- ha aggiunto Gerli- è andato in campo realizzando due reti. Poi ha segnato anche altre reti importanti. Ora ci godiamo questo bel momento, poi penseremo alla prossima stagione. Non va dimenticato inoltre che a dicembre abbiamo agito sul mercato ingaggiando due giocatori, Renato Lustrissimi e Matteo Federici di grandi qualità, hanno fatto la differenza. Infine il cambio di modulo dal 3-5-2 al 4-4-2 che ha portato grandi benefici. Siamo la miglior difesa ed in trasferta abbiamo fatto cose straordinarie».



«Oggi la palla non voleva proprio entrare, poi è arrivata la mia rete, una liberazione. Pomezia ha pareggiato è serie D. Per me che sono anagnino è una gioia indescrivibile. L'ultima volta di Anagni in D è stata circa 20 anni fa ero bambino, sognavo questo momento- ha spiegato Cardinali- non abbiamo mai mollato, la vera forza è il gruppo. Dedico questo traguardo alla squadra tutta ed alla mia famiglia che mi è stata vicina nei momenti difficili. Ho realizzato 16 reti in campionato piu' due in Coppa Italia, stagione fantastica. Dopo la nascita delle mie due figlie è il momento piu' bello della mia vita».



«E' il mio quarto campionato vinto in carriera, sono feliccismo. Anagni merita la D- ha spiegato Mattia Perrotti- un grazie alla società, compagni di squadra, staff tecnico e tifosi davvero straordinari. L'unica delusione dopo otto stagioni non essere riuscito ad arrivare in doppia cifra mi sono fermato a sole 6 reti in campionato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA