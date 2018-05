Carlo Alvino, telecronista tifoso del Napoli, minacciato dagli Ultras: «Spegni tutto e vattene»

Tribolato pregara per Napoli-Torino, il match del 36° turno di Serie A che si giocherà al San Paolo. Una brutta scena ha conquistato le attenzioni di tifosi ed appassionati che si avvicinavano all’ingresso dello stadio quando il collega di Tv Luna Carlo Alvino, in diretta tv tra i sostenitori azzurri, è stato improvvisamente trascinato via da alcuni ultras lì presenti per la protesta contro gli arbitri andata in scena all’esterno della Curva B.



«Non ti picchiamo, ma spegni tutto immediatamente e vai via. Subito, vattene» sarebbero le parole pronunciate dagli ultras nei confronti di Alvino. La diretta Tv è stata subito dopo sospesa.







