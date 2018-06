di Ugo Baldi

Giancarlo Carloni da Civita Castellana ha festeggiato nei giorni scorsi giorni 71 anni di età: 57 di questi li ha trascorsi sui campi di calcio, che forse sono un record in Italia.

19 li ha impiegati come giocatore tra serie A (Roma) di cui è gran tifoso, B (Ternana e Ascoli) e serie C ( Frosinone e Campobasso); 38 invece sono quelli che l’ hanno visto impegnato come tecnico con tre promozioni conquistate.

. « Nessun esonero – ha tenuto a dire con orgoglio – sono sempre andato via io quando non ero insitonia con la società e non sono mai retrocesso».

E’ partito da Campobasso ed è arrivato a collezionare ad oggi oltre settecento panchine in vari campionati dalla serie C ai dilettanti.

L'occasione capita a proposito per togliersi qualche sassolino dalle scarpe.

«Una bella soddisfazion arrivare a quota settecento – sottoliena – ma un rammarico c’è, non ho mai allenato la squadra principale della mia città. Non hanno avuto fiducia in me e di questo mi dispiace. Forse, se gli attuali dirigenti della Flaminia fossero arrivati qualche anno prima una possibilità l’avrei avuta. Tifo per loro e per la rinascita del calcio civitonico, Bravini, Ciarrocchi, Macino e gli altri sono persone che hanno Civita nel cuore ed hanno riportato entusiamo e interesse intorno al calcio dopo anni di oblio. Anzi, invito i civitonici a sostenerli e a tornare al Madami».



Il Trap della Tuscia, come è stato battezzato l’ultima stagione l’ha trascorsa in seconda categoria sulla panchina del Castel Sant’Elia. Ha conquistato un secondo posto che vale la promozione in Prima.

« Del calcio non posso farne a meno – dice – finche mi tiene il fisico e la testa allenerò i ragazzi mettendo a loro disposizione tutta la mia esperienza. Ecco perché andrò in panca anche nella prossima stagione».

Un pensiero va alla stagione appena chiusa.

« Quella che si è conclusa da poco più di un mese – dice ancora - è stata la mia ennesima esperienza positiva. Ho trovato una società seria, un direttore sportivo come Simone Paoletti molto preparato e dei ragazzi eccezionali a cui ho trasmesso tutta la mia voglia di stare in messo al calcio. Tra un paio di mesi si ricomincia e non vedo l'ora ».





