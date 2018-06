Casal Barriera, la favola non finisce. Nessuna cessione, arriva D’Alonzo

di Tiziano Pompili

Sono ore febbrili per il futuro del Casal Barriera. Quello di Eccellenza della società capitolina è stato uno dei titoli che hanno fatto più “gola” nell’immediato post-season. Ma le ultime indiscrezioni sembrerebbero indicare la prosecuzione dell’attività della squadra sapientemente portata in salvo da mister Giulio Pandolfi.



Il Casal Barriera, con ogni probabilità, continuerà a giocare al “Nicolino Usai” anche nella prossima stagione e dovrebbe andare avanti anche il rapporto di sponsorizzazione con la Bricofer. La novità importante sarebbe legata all’arrivo di Carlo D’Alonzo, che con la sua azienda è stato main sponsor della Pro Roma fino a domenica scorsa e che ora potrebbe continuare la sua avventura nel mondo del calcio con un ruolo simile al Casal Barriera.



D’altronde è stato lo stesso D’Alonzo, in una dichiarazione rilasciata al Messaggero, a parlare della possibilità di «rimanere nel mondo del calcio anche dopo la separazione dalla Pro Roma» e di quella di incrociare la sua ormai ex società «nel prossimo campionato di Eccellenza». Il nuovo Casal Barriera ripartirebbe da molti dei protagonisti della brillante stagione appena conclusa e ovviamente anche da mister Pandolfi, ma qualcosa di più definitivo si saprà la prossima settimana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA