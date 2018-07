Casal Barriera quasi al completo. Ecco Luzi, Cassetti e tanti giovani

di Tiziano Pompili

Si radunerà come al solito con molta “calma” il nuovo Casal Barriera. La formazione affidata di nuovo a mister Giulio Pandolfi comincerà la preparazione il prossimo 16 agosto. Il ds Marco Alivernini, oltre alle conferme dell’ossatura forte del vecchio gruppo (da Fichera a Colapietro, da capitan Miccio a Ciampini, da Faccioli all’attualmente infortunato Mattia Ciurluini) ha già definito da alcuni giorni i primi innesti che seguono chiaramente la linea verde.



Presi due nuovi portieri, i classe 2000 Beccaceci (ex Pro Roma) e Sereni che affiancheranno il confermato Alessandro Ciurluini. In difesa ecco Cassetti (97, ex Nuova Florida e Città di Ciampino), Cesaretti (96 dal Pro Roma) e Luttazzi (99), mentre in mezzo al campo si parla molto bene dell’ex Nuova Florida Appodio (un 98 cresciuto tra Roma e Tor Tre Teste) e del classe 1999 Gerardo. Davanti, infine, il colpo “per eccellenza” è Luzi, esterno classe 1990 proveniente dal Pro Roma come il neo patron D’Alonzo, ma è arrivato pure il classe 99 Colagrossi dal Certosa.

