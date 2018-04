Casal Barriera “vede” la salvezza Costantini, una domenica speciale

di Tiziano Pompili

Il Casal Barriera ha compiuto tre passi importanti verso la salvezza. La squadra capitolina ha affondato la Play Eur per 3-1 nel match di domenica scorsa al Nicolino Usai che ha visto come assoluto protagonista un ragazzo classe 1997. Tiziano Costantini, centrocampista mancino ex Tor di Quinto (club col quale è stato vice campione regionale con la Juniores Elite nella passata stagione), ha siglato una doppietta da urlo e ha pure propiziato l’altra rete del Casal Barriera.



«La mia prima doppietta in Eccellenza dove avevo comunque già segnato due reti in precedenza – dice Costantini – Sono contento soprattutto per la vittoria che ci ha consentito di tenere a distanza la “zona rossa”. Tra l’altro abbiamo battuto una squadra molto forte, ma nel secondo tempo il Casal Barriera ha fortemente voluto questo successo e alla fine l’ha ottenuto con merito». Un inserimento e poi la responsabilità del calcio di rigore del definitivo 3-1: così Costantini ha festeggiato la sua domenica perfetta.



«Ma la strada verso la salvezza non si è ancora conclusa: il mister dice che serviranno 42-43 punti per evitare i play out e credo abbia ragione. La vittoria dell’Arce domenica scorsa a Pomezia ha alzato ulteriormente la quota e proprio con l’Arce ce la vedremo nel prossimo turno. Sarà un’altra battaglia, ma noi siamo pronti».

