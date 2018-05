di Emiliano Papillo

Il Casalvieri di mister Maurizio Rufo si è aggiudicato il derby ciociaro di Promozione giocato questa mattina a Tecchiena di Alatri. Derby valido come spareggio playout per non retrocedere in Prima Categoria. Si è imposto il Casalvieri per 4-3 grazie ad una doppietta di Giovanni Barchiesi, un goal di Federico Grillotti ed uno sfortunato autogoal del portiere del Tecchiena. Con questa vittoria il Casalvieri si salva e resta in Promozione mentre il Tecchiena di mister Francesco Frioni retrocede in Prima Categoria.



​Oltre al Tecchiena retrocedono in prima categoria tra le ciociare lo Scalambra Zerrone e l'Arpino.

​Protagonista della gara di oggi il trequartista di 33 anni, Giovanni Barchiesi, oltre 100 reti in carriera, ex di Cassino ed Isolaliri, autore di due bellissime reti.



«Abbiamo fatto una vera impresa, tutti ci davano per spacciati già ad agosto- ha spiegato Giovanni Barchiesi- invece non abbiamo mai mollato e grazie alla costanza ed alla grinta siamo riusciti a salvarci. Non era facile vincere a Tecchiena su un campo caldo contro una squadra che essendosi piazzata meglio in campionato poteva giocare per due risultati utili».



«Dopo il vantaggio loro ho realizzato il pareggio su calcio di punizione da 30 metri con una bellissima traiettoria a giro. Un bel goal. Poi- ha aggiunto Barchiesi- nel secondo tempio c'è stato il nostro vantaggio con Federico Grillotti, poi il pari loro per un nostro errore difensivo. Di nuovo il nostro vantaggio del 3-2 complice un errore del loro portiere ed il definitivo 4-2 con un mio eurogoal dal limite a concluzsione di una bellissima azione corale. Dedico questa doppietta e la salvezza alla mia compagna Samantha, alla squadra ed a tutta Casalvieri».



«Eravamo partiti male- ha incalzato Barchiesi- ad agosto eravamo pochisismi. Poi la società guidata dal presidente Antonio Schiavi si è mossa bene prendendo i rinforzi giusti e la squadra guidata dal bravo mister Rufo è cresciuta foino a crederci fino all'ultimo. Oggi è stata una partita bellissima tra due squadre che meritavano entrambe la salvezza. Noi eravamo una neopromossa siamo felicisismi per l'impresa. Il futuro?Mi piacerebbe restare a Casalvieri. Mi trovo benissimo, sono vicino a casa e c'è un ambiente che non dà pressioni dove si può lavorare tranquilli. Poi qui c'è la tradizione che un anno ci si salva ed il successivo si vince. Mi auguro la prossima stagione si possa giocare per l'Eccellezza»



«E' stato un anno maledetto, nessuno si aspettava questo epilogo, siamo delusi ed amareggiati- ha spiegato per il Tecchiena, Michele Settanni- siamo stati puniti da tre eurogoal loro. Peccato. Io debbo valutare il mio futuro. Ho un lavoro che mi impegna molto, vedremo. Dispiace per la retrocessione di una storica realtà ciociara»

I goal del Tecchiena nella gara di oggi sono stati realizzati da D'Arpino, Magliocchetti e Minnucci.

