Cassano è a Roma: domani sarà in tribuna per il match con il Barcellona

di Gianluca Lengua

Cosa ci fa Antonio Cassano all’aeroporto di Fiumicino con i due figli Christopher, Lionel immortalati su Instagram dalla moglie Carolina? Da escludere un nuovo trasferimento a Roma, in realtà l’attaccante è tornato nella Capitale per assistere al big match tra i giallorossi e il Barcellona che domani sera si terrà allo stadio Olimpico. Sarà anche l’occasione di salutare il suo ex compagno di squadra Francesco Totti e magari scattare una foto insieme con Lionel Messi e i suoi figli. La Pulce è da sempre idolo di Cassano, non è un caso se il secondogenito della coppia porta il nome dell’attaccante blaugrana. Oggi a pranzo Fantantonio ha mangiato da Chello dello Scapicollo, un ristorante vicino al centro tecnico di Trigoria, dove negli in cui giocava alla Roma era di casa. Poi un viaggio al Bernardini e foto di rito con Totti.

