Castro apre un canale Youtube e pubblica un video con il Papu Gomez e Izco

di Francesco Caruso

Un futuro tutto da scrivere, con tante voci di mercato che vedrebbero Castro lontano dalla "sua" Verona. Un futuro "certo" pare invece essere quello nel mondo della musica per il simpatico centrocampista argentino, che dopo i video amatoriali dedicati a Totti e Maradona, ha da pochi giorni aperto il suo canale youtube e realizzato il suo primo video ufficiale, proprio nella città veneta. "Sole d'estate", video che vede anche la partecipazione degli ex compagni Papu Gomez e Mariano Izco. Castro, venticinque presenze, tre gol e tre assist nella scorsa serie A con la maglia dei gialloblù, è il pupillo di Rolando Maran che vorrebbe portarlo con sé nella nuova avventura in Sardegna. Le parti trattano, il club sardo ha offerto sei milioni di euro, il Chievo chiede 7 più contropartita. Il centrocampista argentino ha già raggiunto l'accordo con la società rossoblù, un triennale da 800 mila euro a stagione. Castro si gode le vacanze, in attesa di novità e intanto si dedica alla sua grande passione, la musica: proprio in Sardegna, al Forte Village, il suo ultimo show "live", in spiaggia. Chissà che il suo "sole d'estate" non possa essere nell'immediato futuro proprio quello della caldissima Cagliari. In attesa di un passaggio al mondo della musica, alla Julio Iglesias o alla Daniel Pablo Osvaldo, una volta "appese le scarpette al chiodo"...



© RIPRODUZIONE RISERVATA