Sarà lo stadio Le Rose di Genazzano ad ospitare la prima gara del campionato di Eccellenza 2018-2019 della Cavese 1919. Lo stadio Ariola non è infatti ancora pronto, dopo il rifacimento del manto in erba sintetica, e dunque è necessario spostarsi da Cave per giocare la prima gara interna. L'ospitalità è stata chiesta dal ds Marco Guidi, che ha subito trovato una sponda importante nella sua ex società (l'Audace) con la quale ha mantenuto ottimi rapporti. Guidi ha voluto pubblicamente ringraziare, sul proprio profilo social, l'Audace del presidente Cassella. Suggellando, così, un'annata che vedrà entrambe le società festeggiare (insieme alla Tivoli 1919 e Palestrina 1919) i 100 anni dalla loro fondazione. E' quasi ufficiale che a maggio o giugno del prossimo anno il Comitato Regionale Lazio organizzerà proprio un trofeo del Centenario al quale prenderanno parte i quattro club.

