Cavese 1919, arriva un altro under: è De Angelis, esterno '99 ex Lupa

di Mauro Topini

Prosegue la preparazione della Cavese 1919 sul campo della Roma VIII, in via di Torbellamonaca a Roma. Dopo l'atto d'amore di Emanuele Giacchè, che ha deciso di vivere ancora con la maglia biancazzurra cucita addosso, proprio nell'anno del Centenario, e l'arrivo di tanti giovani, c'è anche un ex Lupa nel gruppo a disposizione di Gianluca Sgarra, il tecnico che ha iniziato a lavroare con la Cavese con la collaborazione di Carlo Galvanin, il preparatore atletico-tecnico che ha già fatto molto bene sia con il San Cesareo che con l'Almas Roma. Nel gruppo dei calciatori che si stanno allenando a Roma, c'è infatti anche Nello De Angelis, un esterno basso del '99 cresciuto nelle fila della Lazio, che proprio con la Lupa ha disputato l'ultimo campionato.

