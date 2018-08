Cavese 1919-Cavese 1919, festa per due nel test del "Centenario

di Gennaro Sportiello

La Cavese 1919 continua a preparare la nuova stagione in serie C Il club di Cava dei Tirreni, oggi lo ha fatto con una garaq amichevole contro l'omonima Cavese, quella della città di Cave in provincia di Roma. Si è trattato di un buon test, durante il quale la squadra laziale ha dato filo da torcere ai campani, che domenica giocheranno in Coppa Italia contro il Catanzaro in diretta tv.

Particolarmente interessante, la prima parte della partita, nella quale la Cavese del Lazio ha tenuto molto bene il campo, a dispetto di un avversario, la squadra di Cava del Tirreno, che non si aspettava una squadra così all'altezza, trattandosi di un club di Eccellenza. Ha bene impressionato, nella squadra allenata da Sgarra (ex compagno di squadra Modica nel Foggia di Zeman) l'attaccante Taviani, autore del gol con il quale la Cavese ha chiuso in vantaggio il primo tempo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA