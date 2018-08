di Mauro Topini

Colpo grosso per la Cavese 1919, che continua ad alzare l'asticella della stagione del Centenario. Il patron Ariosto Pasquazi, oggi pomeriggio ha piazzato un altro colpo da 90, anzi da 120, facendo alzare la pressione in tutta Cave. Ha infatti raggiunto l'accordo per vestire la maglia biancazzurra, Orlando Fanasca, attaccante di grande spessore, che è reduce dal suo terzo campionato di Eccellenza, categoria nella quale ha ottenuto due vittorie (Lupa Castelli Romani e Monterosi) e un play-off (Pomezia).



Fanasca (nella foto insieme a Pasquazi e Rossini), una garanzia per gli allenatori, e un timore per gli avversari, ieri era a Cave per «trovare l'accordo con la società, dopo che avevo avuto un contatto con il diesse», spiega lo stesso Orlando, consapevole che il suo arrivo alla Cavese fa alzare le quotazioni della squadra guidata da Gianluca Sgarra. «Sono qui per disputare un campionato di protagonista», promette Fanasca che si dice convinto che «a Cave ci siano tutte le condizioni per fare bene in Eccellenza».



Grande entusiasmo anche per il patron Pasquazi, che grazie all'operato dei due diesse (Marco Guidi e Gianluca Rossini), sta allestendo una squadra di grande spessore: «Voglio regalare un sogno alla città di Cave nell'anno del Centenario. Non sarà facile, ma stiamo gettando le basi per essere protagonisti e provare ad arrivare dove non siamo mai arrivati», spiega il numero uno biancazzurro. Fanasca e gli altri componenti la rosa, saranno in campo giovedì a Cava dei Tirreni, dove si giocherà l'importante amichevole tra i due club che portano la stessa denominazione.

